Mais de cem prefeitos do estado de São Paulo discutirão a crise financeira dos municípios em reunião nesta quinta-feira (19) na Assembleia Legislativa do estado.

O deputado estadual Carlão Pignatari, do PSDB - Gabriel Cabral/Folhapress

A audiência pública foi convocada pelo deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), ex-presidente da Casa. Participarão também vereadores, instituições de defesa dos municípios e representantes do governo paulista.

A principal reclamação é a queda nos repasses de recursos por parte do estado e da União, enquanto as demandas municipais crescem. No ano passado, houve diminuição na receita dos entes federados por causa da desoneração do ICMS pelo governo de Jair Bolsonaro (PL).