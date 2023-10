São Paulo

A revista Fórum & Negócios, uma das publicações da Doria Editora, que pertence ao ex-governador de São Paulo João Doria, fez uma edição em junho na qual deu destaque especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros e outros membros do governo petista.

Após anos de críticas duras a Lula e ao PT, Doria começou a fazer movimentos para tentar se aproximar dele nos últimos meses.

O ex-governador pediu desculpas por declarações que deu, cinco anos atrás, quando disse que a decisão pela prisão de Lula lavava "a alma dos bons brasileiros". Na última terça-feira (3), ele disse ver no petista a capacidade de "pacificar o Brasil".

Em maio, Lula determinou que membros de seu governo não participem mais de eventos do grupo Lide, justamente por causa das críticas que sofreu do ex-governador no passado.

João Doria durante almoço-debate do Lide com presidenciáveis em 2022 - Reprodução/YouTube/@TV Lide

No mês seguinte, a edição anual da revista Fórum & Negócios deu grande destaque a representantes do governo Lula. Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, Camilo Santana, ministro da Educação, Nísia Trindade, da Saúde, e Anielle Franco, da Igualdade Racial, aparecem em fotos e declarações públicas, assim como o próprio presidente.

Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, é retratado em duas fotos, uma delas com Lula, e uma entrevista.

Comparativamente, a edição anterior da Fórum & Negócios, de 2022, destacou praticamente só empresários —a exceção foi Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro.

Em nota, o Grupo Doria afirma que a revista Fórum & Negócios "retrata temas do Brasil, no plano econômico e político", e, dessa forma, "não há o que estranhar quando, em suas páginas, estiverem reproduzidos atos ou personagens do atual governo".

"As revistas do Grupo Doria são apartidárias e multisetoriais", conclui.