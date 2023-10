O sindicato de servidores da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) reencaminhou ao presidente Lula (PT) a mesma lista tríplice que havia enviado em junho para preencher uma vaga aberta na diretoria da autarquia. Na ocasião, as indicações foram ignoradas pelo presidente, que não tem a obrigação de segui-las.

Servidores da CVM encaminham ao presidente Lula lista tríplice para vaga na diretoria - Evaristo Sá/AFP

O SindCVM repetiu os nomes dos servidores Fernando Soares Vieira, Carlos Guilherme de Paula Aguiar e José Alexandre Cavalcanti Vasco, sobre os quais diz serem "profissionais com larga experiência nas atribuições de regulação e fiscalização do mercado de capitais na CVM". A vaga aberta é da diretora Flavia Perlingeiro.

Em junho, quando a indicação dos três nomes foi feita pela primeira vez após a saída do diretor Alexandre Costa Rangel, Lula decidiu apontar para a vaga a advogada Marina Copola, sócia de um escritório privado.

Na carta, também destinada ao ministro Fernando Haddad (Fazenda) e ao presidente da CVM, João Pedro Barroso do Nascimento, o sindicato lembra que a indicação de servidores de carreira para a diretoria da CVM atende a recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União).

Em dezembro de 2020, a corte defendeu uma composição mais equilibrada do colegiado sob os aspectos da formação técnica e político-estratégica.

Além disso, o SindCVM afirma que a indicação de um servidor seria salutar "no sentido da valorização e reconhecimento daqueles que fazem a autarquia, contribuindo para que as decisões do colegiado tenham equilíbrio com a opinião e o voto de quem possui a experiência na área técnica e que se assenta nos princípios da administração pública."