São Paulo

O escritório do deputado estadual Emidio de Souza (PT-SP) em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, foi invadido no final de semana. O ocorrido foi constatado nesta segunda-feira (9) pelos assessores do parlamentar quando chegaram ao local para trabalhar. A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial do município, e a perícia foi acionada.

O escritório do deputado possui alarme, mas os criminosos teriam utilizado um pé-de-cabra para estourar uma grade não integrada ao sistema para entrar no espaço. As gravações do circuito de câmeras do espaço estão sendo analisadas.

Emidio de Souza (PT-SP), deputado estadual, durante homenagem ao ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski - Ronny Santos-30.mai.2023/Folhapress

No escritório, os invasores arrombaram armários e gavetas, mas até o momento a equipe do petista não constatou a falta de documentos ou objetos.

"Espero uma rápida apuração pela policia e identificação e punição do invasor", afirma Souza.

Na segunda-feira (2) passada, o escritório do deputado federal petista Alencar Santana em Guarulhos (SP) também foi invadido. Nesse caso, o deputado se deparou com janelas quebradas, pichações atacando o PT, falta de computador e frigobar, além de portas e grades de proteção danificadas.