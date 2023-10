Governadores que participaram na semana passada de reunião do Cosud, consórcio que reúne os estados de Sul e Sudeste, festejaram o lado do cantor Latino num evento na sexta-feira (20), na Pinacoteca do Estado, em São Paulo.

Encerramento do Cosud no sábado, em São Paulo - Divulgação/Governo de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cantou e dançou a música "Sandra Rosa Madalena", de Sidney Magal, ao lado de Latino.

Em um vídeo é possível ver também Claudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, aplaudindo animadamente em cima do palco.

Tarcísio já disse que é fã de músicas populares. Uma de suas favoritas é "Boate Azul", que ele também cantou na festa.