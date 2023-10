São Paulo

Um item de decoração tem se reproduzido pelas repartições municipais da cidade de São Paulo: o retrato do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição no ano que vem.

Ele aparece nas paredes dos gabinetes de secretarias da Prefeitura, empresas municipais e subprefeituras, além de salas de membros do segundo escalão da administração paulistana.

Damaris Moura, subprefeita de São Miguel Paulista, em seu gabinete - Reprodução/Instagram/@dradamarismoura

Os quadros são colocados, com frequência, ao lado de outros que exibem Bruno Covas (PSDB). No caso do tucano, no entanto, eles foram encomendados e instalados somente após a sua morte, em maio de 2021.

O emedebista diz jamais ter enviado os quadros, nos quais a escolha da foto é sempre a mesma. Internamente, atribui-se a disseminação das fotografias a uma corrida para mostrar apoio e agradar ao chefe.

Diogo Soares (esq.), secretário executivo de Nunes, com João Farias, ex-secretário de Habitação - Reprodução/Instagram/@joafariassp

Em 2024, Nunes buscará a reeleição e, por enquanto, deverá ter como adversários Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil).

Na primeira pesquisa do Datafolha sobre a corrida eleitoral de 2024 na cidade de São Paulo, divulgada em outubro, Boulos aparece na frente, com 32%. Nunes marca 24%, sendo seguido por Tabata (11%) e Kataguiri (8%).