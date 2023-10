São Paulo

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) incluiu a privatização da Sabesp no projeto de Lei Orçamentária Anual que enviou para a Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (2).

Apesar de as receitas da venda da empresa já estarem consideradas no Orçamento de 2024, a privatização da estatal de saneamento ainda depende do aval da Alesp. Partidos de oposição, como PT e PSOL, são contra a venda.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) discursa durante evento no Palácio dos Bandeirantes - Divulgação - 2.out.2023/Governo do Estado de São Paulo

Como mostrou o Painel, o governo quer enviar o projeto de lei de privatização da Sabesp ainda neste mês e aprová-lo até o fim do ano. Com isso, o leilão de venda ocorreria no primeiro semestre do ano que vem.

No projeto da Lei Orçamentária, ao estimar as receitas de capital, o governo projeta receber R$ 14 bilhões com a alianação de bens como a Sabesp e a Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia).

Para efeito de comparação, o Orçamento de 2023 estipulou ganho de R$ 3,5 bilhões com a venda dos bens estatais.

O estado hoje detém 50,3% das ações da Sabesp, empresa que vale cerca de R$ 41 bilhões. A proposta de Tarcísio é vender parte da participação do governo e ficar com menos da metade das cotas, ou seja, repassando a administração para o setor privado.