São Paulo

Diante de apontamentos e críticas de conselheiros do Tribunal de Contas do Município em relação ao projeto de privatização da Sabesp, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) tem tentado se aproximar dos representantes da corte.

Nesta segunda-feira (2), Tarcísio chamou os conselheiros para um almoço no Palácio dos Bandeirantes para tratar do tema, do qual participaram Eduardo Tuma, presidente do TCM-SP, Domingos Dissei e Ricardo Torres. Na terça-feira (3), o governador e Natalia Resende, secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, irão até a sede do TCM para conversar com todos os conselheiros sobre o projeto de desestatização.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, durante reunião com o presidente Lula (PT) - Pedro Ladeira-9.jan.2023/Folhapress

A boa relação de Tarcísio com Ricardo Nunes (MDB) tem garantido, até o momento, tramitação sem percalços do projeto de privatização junto à Prefeitura de São Paulo. No TCM, no entanto, os questionamentos têm sido mais incisivos.

Alguns dos conselheiros têm cobrado explicações a respeito da redução da tarifa, do aumento de investimento na cidade e da obrigatoriedade da tarifa social (valores mais baixos para as pessoas com menos recursos) após a privatização.

João Antonio, que também é corregedor do tribunal e que participará do encontro nesta terça, diz que quer saber do governo Tarcísio principalmente quanto o Tesouro municipal receberá pela privatização —a capital tem participação de 40% no faturamento da estatal.

Segundo relatos ao Painel, Tarcísio aproveitou o almoço para tecer elogios aos conselheiros e disse que uma eventual aprovação do projeto pelo tribunal daria respaldo à privatização da Sabesp. Como o TCM-SP trata da capital, e não do estado, encontros do tipo entre conselheiros e o governador aconteceram poucas poucas vezes.

"O TCM inicia esse importante diálogo institucional a convite do Governo do Estado de São Paulo", diz Tuma ao Painel.