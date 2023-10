São Paulo

Em reunião com deputados que formam a sua base aliada na Assembleia Legislativa de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta terça-feira (17) que a Sabesp manterá seu nome, objeto social e sede mesmo caso seja privatizada.

O governador vai enviar o projeto de lei em regime de urgência aos parlamentares nesta terça-feira (17).

Segundo o que foi apresentado aos parlamentares, o projeto de lei deverá incluir esses vetos a mudanças no nome, no objeto social e na sede da empresa. A medida tem sido referida pelo governador como "golden share", ação preferencial que dá poder de veto à administração pública.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante cerimônia no batalhão da Rota, em São Paulo - Zanone Fraissat-16.out.2023/Folhapress

O projeto dará autorização ao governo para que prossiga com o processo de desestatização da empresa. Como mostrou o Painel, a gestão Tarcísio quer a aprovação do projeto de venda ainda em 2023, para que o leilão seja realizado no primeiro semestre do ano que vem.

A gestão estadual prevê a injeção de R$ 66 bilhões em investimentos privados para antecipar a universalização o acesso à água e esgoto coletado e tratado de 2033 para 2029. Além disso, tem planos para que a Sabesp expanda a sua atuação internacionalmente, especialmente em outros países da América do Sul, nos quais poderia participar de leilões.

Um provável empecilho à aprovação célere do projeto é o fato de que a gestão estadual só definirá nos primeiros meses de 2024 parâmetros fundamentais da venda.

Entre eles está o cálculo de qual o montante dos recursos da privatização será utilizado para reduzir as contas de água e esgoto e qual será o tamanho da diminuição tarifária. Também será decidido ainda o percentual acionário minoritário que o estado manterá na empresa.