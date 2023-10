Brasília

Vice-líder do governo no Senado, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) quer destinar parte da arrecadação obtida com apostas esportivas ao Funapol (Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal), além de flexibilizar o valor da outorga para empresas atuarem no país.

Vice-líder do governo quer destinar parte da arrecadação com apostas à PF - Getty Images

Kajuru deve relatar o texto no plenário do Senado. Ele já propôs emendas na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) e na Cesp (Comissão de Esporte) para destinar 5% da arrecadação para o Funapol. "A PF é fundamental para investigações no país e está sem dinheiro. Se não acatarem na CAE e na Comissão de Esportes, eu apresento no meu relatório final", afirma. "É uma questão de justiça."

Ele também disse ter conversado com o ministro Fernando Haddad (Fazenda) para tentar convencê-lo da necessidade de flexibilizar o valor da licença para uma empresa poder atuar no Brasil, estipulado em R$ 30 milhões no texto aprovado na Câmara. "Eu não concordo. Para mim tem que ser proporcional, de acordo com o tamanho da casa", afirma.

O senador cita como exemplo decisão parecida tomada em Portugal. "Vai cometer o mesmo erro do governo português, que fez isso e perdeu 35 milhões de euros em tributos porque as casas foram embora do país ou foram para a clandestinidade."