Pesquisa feita pelo Datafolha para medir o tamanho das torcidas no mês passado não permite concluir que a torcida são-paulina seja "branca".

A questão veio à tona após o Painel ter revelado que Marcelle Decothé, assessora da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, fez postagens em uma rede social criticando a torcida do clube no estádio do Morumbi, na final da Copa do Brasil. Ela foi exonerada nesta terça-feira (26).

"Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade...", escreveu. Ela se referia aos torcedores presentes no estádio, um segmento elitizado, que não representa o perfil demográfico da população em geral.

Marcelle Decothé, chefe da assessoria da ministra Anielle Franco, critica torcida do São Paulo - Reprodução

De acordo com pesquisa publicada em 25 de agosto, 31% dos são-paulinos se declaram brancos, contra 30% da população em geral. A margem de erro é de sete pontos percentuais, o que não permite concluir se há diferença significativa neste segmento entre os torcedores do time e os brasileiros como um todo.

Também estão na margem de erro as proporções entre os pretos (16% de são-paulinos e 18% de brasileiros) e pardos (46% e 43%, respectivamente).

No caso dos flamenguistas, time da agora ex-assessora da ministra, são 22% de pretos, contra 18% no total dos brasileiros, diferença também na margem de erro, que nesse caso é de quatro pontos percentuais.

Por outro lado, há menos flamenguistas brancos, proporcionalmente, com relação ao total do país: são 21% do torcedores do time, contra 30% da população.