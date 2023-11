Deputados da base de apoio e de oposição ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) acertaram um cronograma para a tramitação do projeto de privatização da Sabesp que prevê o início da discussão no plenário da Assembleia Legislativa no próximo dia 5. PT e PSOL querem adiar a votação ao máximo, mas governistas acreditam que seja possível votar o tema no dia 12 de dezembro.

Com isso, o PT concordou em suspender sem concluir, nesta terça-feira (14), a leitura de um relatório de 1.174 páginas no congresso de comissões, etapa anterior à votação no plenário. A leitura havia começado na quarta-feira (8), e o ritmo pausado dos petistas para atrasar a tramitação provocou reclamações entre aliados de Tarcísio.

Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo durante votação de projeto de lei, em outubro - Rodrigo Romeo - 17.out.23/Alesp

Segundo o acordo dos deputados, considerando que as sessões costumam ocorrer às terças e quartas, haverá discussão e votação do relatório no congresso de comissões na semana que vem, entre os dias 21 e 22 de novembro. O relatório governista, de Barros Munhoz (PSDB), deve ter maioria em relação ao calhamaço apresentado pelo PT.

Vencida a votação no congresso de comissões, a matéria deve ir a plenário no dia 28 de novembro, mas o PT deve apresentar uma emenda de plenário, o que leva ao adiamento de uma semana.

Como a proposta tramita em regime de urgência e deve ser votada em até 45 dias, o projeto enviado pelo governador em 17 de outubro será obrigatoriamente apreciado em plenário a partir de 5 de dezembro.

A venda da Sabesp só será votada após esgotada a discussão no plenário. Cada deputado pode discutir por 15 minutos na tribuna, e os parlamentares de esquerda devem utilizar todo o seu tempo, o que levaria cerca de 7 horas.

Enquanto os deputados do PT e do PSOL planejam adiar ao máximo a votação, inclusive para o ano que vem, os parlamentares governistas acreditam que a discussão deve levar dois dias e a votação em si deve ocorrer no dia 12 de dezembro.