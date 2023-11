São Paulo

Bolsonaristas e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) se uniram na tática de emplacar no prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o apelido de 'rei do camarote'.

Nunes foi criticado por ter comparecido a eventos do UFC São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, no sábado (4), e da Formula 1, no autódromo de Interlagos, no domingo (5), em meio ao caos vivido pela cidade com apagão e fortes chuvas.

O bolsonarista Lucas Bove (PL-SP), deputado estadual paulista, por exemplo, postou na tarde desta terça-feira (7) uma capa de revista fictícia em que Nunes é chamado de 'rei do camarote'.

Ricardo Nunes entrega troféu ao vencedor do Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, Max Verstappen - Eduardo Knapp/Folhapress

Com o nome de "Caras de Pau", a sátira traz um número especial com o 'rei do camarote' e chamadas como "Prefeito Gasparzinho, assombra a cidade e ninguém nunca viu".

Entre as pessoas que compartilharam a postagem está o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que tenta se cacifar para concorrer à prefeitura contra Nunes.

Principal adversário do prefeito nas eleições de 2024, Boulos vem fazendo diversas publicações em suas redes sociais tachando Nunes com o apelido.

Boulos usou o termo, por exemplo, para falar sobre a criação de uma nova taxa pelo prefeito.

Nunes afirmou que os moradores poderiam aceitar pagar uma "contribuição de melhoria" para enterrar fios elétricos. O posicionamento gerou críticas à gestão, mas Nunes descartou a hipótese e disse que foi mal interpretado.

À CNN, Nunes chamou Boulos de 'rei do terrorismo', associando-o ao grupo Hamas, que fez ataques a Israel.