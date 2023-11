A Conib (Confederação Israelita do Brasil) criticou diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e chamou de "perigosas" declarações dele em que compara a ação militar de Israel na faixa de Gaza ao ataque promovido pelo Hamas.

O presidente Lula durante evento no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress

"As falas hoje do presidente Lula equiparando as ações de Israel ao grupo terrorista Hamas são equivocadas e perigosas", disse a entidade judaica em nota.

Em evento para comentar a saída de um grupo de brasileiros de Gaza, Lula afirmou que "a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes sem nenhum critério".

Segundo a entidade, as declarações de Lula "estimulam entre seus muitos seguidores uma visão distorcida e radicalizada do conflito".

Para a Conib, não há equivalência entre os métodos do grupo palestino e os do Estado judeu.

"Desde o começo dessa trágica guerra, provocada pelo mais terrível massacre contra judeus desde o Holocausto, Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos, pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras, criando corredores humanitários, avisando a população da iminência de ataques", afirma a entidade.

Já o Hamas, segundo a Conib, "se esconde cinica e covardemente atrás das mulheres e crianças de Gaza".

A Conib diz ainda que espera equilíbrio do governo e elogia o fato de ter sido desbaratada uma rede ligada ao Hezbollah que planejava ataques no Brasil.

"Os próprios órgãos de segurança do governo brasileiro atuaram com competência para prender rede terrorista que planejava atentados contra judeus no Brasil", afirma.