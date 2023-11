A atriz Letícia Sabatella pediu desculpas à comunidade judaica por ter postado em uma rede social uma informação falsa que atribuía a morte de civis israelenses no ataque do Hamas ao próprio Exército do Estado judeu.

A atriz Letícia Sabatella - Reprodução

"Errei gravemente ao citar dados que não condizem com a realidade em relação ao atentado terrorista praticado pelo Hamas em 7 de outubro. Fui enganada por uma informação falsa, por uma fake news, e assumo o erro de ter compartilhado e reproduzido", postou ela em sua conta no Instagram nesta quarta-feira (8).

No último domingo (5), Sabatella postou que "a maior parte dos civis israelenses mortos no ataque terrorista do Hamas em 7/10/23 foi abatida por soldados israelenses". Ela citou o site pró-palestinos Electronicintifada.net como fonte.

A postagem rendeu uma notificação da Conib (Confederação Israelita do Brasil) à Meta, dona do Instagram.

"Clamo pela paz sempre, por isso minhas manifestações se solidarizam consternadamente aos civis —especialmente mulheres e crianças vitimadas pela guerra", escreveu ela em seu pedido de retratação.