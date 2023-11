A Conib (Confederação Israelita do Brasil) diz que as manifestações de apoio ao grupo terrorista Hamas durante ato pró-Palestina na avenida Paulista neste domingo (12) causam extrema preocupação. Bandeiras e camisetas verdes com referências à organização radical foram utilizadas por manifestantes.

Em nota, a Conib afirma que "é lamentável e preocupante que grupos marchem pelas nossas ruas defendendo abertamente esses terroristas genocidas, que matam bebês e idosos, estupram mulheres, degolam e queimam suas vítimas indefesas".

Bandeiras do PCO e do Hamas em manifestação na avenida Paulista, em São Paulo - Reprodução/PCO no X

"O Hamas defende e pratica o genocídio contra o povo judeu, causou a terrível guerra em curso na região, transformou covardemente a população civil de Gaza em escudos humanos e mantém dezenas de reféns inocentes de várias nacionalidades, inclusive bebês, mulheres e idosos", completa.

A nota conclui que quem marcha com os "apoiadores do terrorismo" precisa estar ciente que está endossando ações do tipo.

O ato deste domingo foi organizado pela Frente em Defesa do Povo Palestino, com as pautas da defesa da Palestina e pelo cessar-fogo na Faixa de Gaza. Manifestantes do PSTU e PCO integraram a manifestação.