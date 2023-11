A CPI da Enel na Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta terça-feira (21) requerimento que obriga a empresa a detalhar o quadro de funcionários que trabalharam entre os dias 1º e 9 de novembro para reparar a rede de energia, quando o estado sofreu com um apagão após uma ventania.

Max Xavier Lins, executivo da Enel São Paulo, presta depoimento em CPI na Alesp - Divulgação

O requerimento foi apresentado pelo presidente da comissão, Thiago Auricchio (PL). ""Não queremos apenas um pedido de desculpas por parte da Enel. Precisamos entender se eles têm capacidade real de atender a principal cidade do país e as cidades do entorno com a efetividade que é esperada. Tomaremos medidas em prol da população se isso não for comprovado", afirmou o deputado.

A eventual comprovação de efetivo insuficiente pode sustentar um pedido de rescisão de contrato, como já defendido pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). A CPI deve ser concluída na primeira quinzena de dezembro.