São Paulo

Principal responsável pela provável filiação de José Luiz Datena ao PSB, a deputada federal Tabata Amaral (SP) diz ao Painel que tem certeza que o apresentador de TV "contribuirá muito" com seu projeto de "uma São Paulo melhor".

Presidente municipal do PSB e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo em 2024, a parlamentar terá Datena como opção de vice em uma eventual chapa pura, caso seu partido não consiga fechar alianças partidárias. A maior expectativa de aliança atualmente está no PSDB, cuja bancada de vereadores, no entanto, defende a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-22.set.2023/Folhapress

"Datena é um dos maiores comunicadores do país e alguém que conhece de perto a pauta da segurança pública, que é certamente um dos maiores desafios da nossa cidade", completa a deputada, acrescentando que o convite não partiu somente dela, mas também do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro Márcio França (Micro e Pequenas Empresas) e do presidente da legenda, Carlos Siqueira.

Datena também já foi filiado a PT (de 1992 a 2015), PP, PRP, DEM, MDB, PSL, PSD, União Brasil e PSC. Ele está filiado ao PDT, que recentemente abriu conversas sobre apoiar Guilherme Boulos (PSOL) na disputa eleitoral do ano que vem.

Devido a quatro desistências anteriores, Datena costuma ser questionado a respeito de sua disposição em concorrer. Ele afirmou à coluna que em 2024 não haverá recuo. Atualmente ele se recupera de três cirurgias.