Brasília

O ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) fez um aceno ao senador Weverton Rocha (PDT), ex-aliado que virou desafeto na eleição do ano passado, durante jantar na última terça-feira (28).

Ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula ao STF, e senador Weverton Rocha (PDT), relator - Pedro Ladeira/Folhapress

Durante o encontro na casa do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), Dino, em determinado momento, afirmou que os desentendimentos passados eram "questão prescrita". Rocha é o relator da indicação do ministro ao STF.

Participaram do encontro, entre outros, a suplente de Dino no Senado, Ana Paula Lobato (PSB-MA), as senadoras Eliziane Gama (PSD-MA) e Soraya Thronicke (Podemos-MS) e o senador Marcelo Castro (MDB-PI).

Dino e Weverton se distanciaram nas eleições de 2022, quando o indicado ao STF apoiou a reeleição de Carlos Brandão (PSB) ao governo do Maranhão, enquanto o senador, seu antigo aliado, se aproximou do bolsonarismo em tentativa de vencer a disputa. Brandão venceu em primeiro turno, enquanto Weverton terminou na terceira colocação.