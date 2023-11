O Ministério das Cidades destinará R$ 25 bilhões do seu orçamento neste ano para construir 187 mil unidades para a chamada faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, a de renda mais baixa. Destas, 108 mil estão situadas em terrenos considerados de alta qualidade.

De acordo com o ministério, a previsão é de serem 1.200 empreendimentos no total, em mais de 550 municípios.

Como mostrou a Folha, o novo Minha Casa, Minha Vida tem teto maior para financiar os imóveis, mais subsídios e juros mais baixos.

Unidades habitacionais do residencial Viver Coometal, empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida em Viamão (RS) - Ricardo Stuckert-30.jun.2023/Divulgação

O programa foi criado em 2009 e extinto em 2020, quando foi substituído pelo Casa Verde e Amarela, do governo de Jair Bolsonaro (PL). Ao voltar no início do terceiro mandato do presidente Lula (PT), o programa habitacional quer ampliar o número de beneficiários e aquecer o mercado imobiliário nacional.

O objetivo do governo é financiar 2 milhões de imóveis em quatro anos —555 mil até o final deste ano. O financiamento permite a compra de imóveis novos ou usados. Em 2022, na retomada do Casa Verde e Amarela às vésperas da eleição presidencial, foram contratadas 380 mil unidades habitacionais.