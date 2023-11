O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, deputado Rui Falcão (PT-SP), defende a indicação do advogado Marco Aurélio Carvalho para o cargo de ministro da Justiça.

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) - Zanone Fraissat/Folhapress

"Ele é jovem, tem formação jurídica sólida e uma carreira bem-sucedida como advogado, além de bom trânsito na sociedade civil e no PT. Outro fator é ter uma relação próxima e de confiança com o presidente Lula", afirma Falcão, que elogia também a moderação de Carvalho.

A posição do parlamentar, ex-presidente do PT, explicita a preferência de grande parcela do partido pela indicação do advogado, que também coordena o grupo jurídico Prerrogativas.

Falcão diz não concordar com a opinião de petistas que se mostram frustrados com o fato de o presidente ter ignorado a opinião do partido em indicações recentes para o STF e a Procuradoria Geral da República. "É importante defender que a indicação seja de alguém comprometido com a defesa da democracia", afirma.