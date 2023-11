São Paulo e Brasília

Se aprovado pelo Senado, o ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) deve ter uma visão pragmática em ações envolvendo questões fiscais no STF (Supremo Tribunal Federal) e frustrar ala de apoiadores do presidente Lula (PT) que esperava um reforço dos 'progressistas' na corte.

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula (PT) para o STF - Pedro Ladeira/Folhapress

Aliados do indicado por Lula avaliam que a experiência de Dino em dois mandatos à frente do governo do Maranhão o ajudará a tomar decisões práticas em ações que reflitam na economia de estados e municípios, justamente por já ter enfrentado questões do tipo quando comandou o estado.

Por outro lado, a escolha deve desapontar grupos que defendiam uma indicação mais progressista, com um perfil mais parecido com o da ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro. Enquanto presidente do Supremo, a ministra pautou temas que enfureceram bolsonaristas e conservadores, como o aborto até a 12ª semana de gravidez e a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio.

Dino, que é conhecido por ser católico fervoroso, já se posicionou publicamente contra a descriminalização de drogas e contra o aborto.

A pressão por um nome progressista ganhou força após o ministro Cristiano Zanin, também indicado por Lula ao STF, ter votado contra a descriminalização do porte de drogas, em uma de suas primeiras manifestações após tomar posse.