O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), diz que não assinou nota do Cosud (Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil) contra a Reforma Tributária por ver avanços no texto com relação ao sistema atual.

"O Senado piorou o que veio da Câmara, mas o resultado ainda é muito melhor do que o que temos hoje", disse. O consórcio reúne os estados do Sul e do Sudeste.

Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo, durante a campanha eleitoral de 2022 - Renato Casagrande no Facebook

Único governador das duas regiões alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele afirma que não se importa em ser uma voz solitária no grupo e prevê que isso ocorrerá mais vezes.

"Venho sendo franco com eles [demais membros do Cosud] nas discussões internas, mas o mais importante são os temas que nos unem e nos agregam", afirma.