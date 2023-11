Presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite defende que o partido tenha candidatura própria na cidade de São Paulo no ano que vem.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em evento do Grupo Voto - Gustavo Rampini

"Eu defendo candidatura própria, acho estratégico para o futuro do partido. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tudo que ocorre na cidade se espraia para vários outros locais", afirma Leite, que é também governador do Rio Grande do Sul.

Embora tenha governado a cidade em diversas ocasiões, o PSDB vive uma crise na capital paulista, berço do partido. Um dos nomes cotados para se candidatar é o do ex-vereador Andrea Matarazzo, que já foi tucano e precisaria retornar à legenda. Ele atualmente está no PSD.