Em participação nesta quarta-feira (8) no Fórum Brasil de Investimentos, em Brasília, Aloizio Mercadante, presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social), criticou defensores da preservação da Amazônia que não conhecem a região.

"Tem muito especialista falando de pororoca, mas que nunca viu um igarapé", disse Mercadante, durante fala sobre a realização da COP30, em Belém (PA).

O ex-ministro tem tentado integrar discussões sobre o meio ambiente à atuação do banco. No final de outubro, durante evento do BNDES, ele disse que "a crise climática dá protagonismo ao Brasil de liderar essa agenda".

"O Brasil pode ter ambição de ser o primeiro país do G20 a ter emissões zero. E, com Amazônia e biodiversidade que temos –a maior do planeta– , podemos ter a resposta decisiva para a humanidade, o que dará mais protagonismo ao país", afirmou.