São Paulo e Brasília

Lideranças de movimentos sociais têm conversado com ministros e outros representantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pressionar pela manutenção de Inês Magalhães na vice-presidência de Habitação da Caixa Econômica Federal.

A gestão petista demitiu Rita Serrano e entregou o comando da Caixa ao servidor de carreira Carlos Vieira, que foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O acordo também envolve indicações do centrão para as 12 vice-presidências do banco.

Inês Magalhães, vice-presidente de Habitação da Caixa, durante evento no Senado - Alan Marques-23.fev.2012/Folhapress

Em conversas com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), e com Marco Aurélio Ribeiro, chefe de gabinete de Lula, e Gleisi Hoffmann, presidente do PT, os representantes dos movimentos disseram que a vice-presidência de Habitação é muito estratégica para ficar sob comando de algum indicado pelo centrão.

Em seu setor, Inês Magalhães cuida do Minha Casa, Minha Vida, especialmente da modalidade Entidades, que tem interlocução constante com movimentos de luta por moradia.

Petistas também defendem a permanência de Magalhães, que goza da confiança do presidente. Por isso, aliados de Lira creem que é possível que o presidente da Câmara aceite a continuidade dela no cargo por enquanto.