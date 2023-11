São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) encontrou-se nesta quarta-feira (1º) com Antonio Neto, presidente municipal do PDT de São Paulo.

Segundo dirigentes do PDT, as tratativas para lançar o apresentador de TV José Luiz Datena como candidato à Prefeitura de São Paulo pelo partido no ano que vem esfriaram, e com isso tem ganhado força a possibilidade de apoiar o psolista, que já tem garantido o apoio do PT.

Boulos e Neto conversaram sobre a capital, a pauta dos trabalhadores na Câmara dos Deputados e projetos para a qualificação para a inserção de jovens e mulheres do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo (Sindpd), do qual o pedetista é presidente.