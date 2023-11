São Paulo

A bancada de vereadores do PT apoiou em peso nesta quarta-feira (1ª) a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo que contém dispositivo que libera a possibilidade de reeleições sem limite para a presidência da Casa.

O principal interessado na mudança é o atual ocupante do cargo, Milton Leite (União Brasil), que com isso buscará o seu quarto mandato consecutivo.

Dos oito vereadores petistas na Câmara, sete se colocaram a favor do projeto, aprovado com 45 votos favoráveis —Jair Tatto não votou. Os seis vereadores do PSOL votaram contrariamente.

Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de SP, durante entrevista à Folha - Danilo Verpa-7.mar.2018/Folhapress

O posicionamento dos petistas joga luz na relação de proximidade que a bancada construiu nos últimos anos com Leite, um dos principais aliados e cabos eleitorais do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Essa relação é motivo de desconfiança entre aliados de Guilherme Boulos (PSOL), que temem que parte dos vereadores não se empenhe com afinco na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024 contra o emedebista.

Vereadores do PT já apareceram em eventos com Nunes na cidade, tiraram fotos com ele e gravaram vídeos. Em setembro, o deputado estadual Antonio Donato (PT), membro do conselho da campanha de Boulos, disse que petistas não podem ficar "batendo palma" para o prefeito.

Senival Moura, líder do PT na Câmara, afirma que o apoio do partido à possibilidade de reeleição de Leite se dá pelo fato de que o vereador "já demonstrou que é republicano, democrático e respeita os vereadores, independentemente do partido ao qual são filiados" e "trata a todos igualmente".

Ele ressalva, no entanto, que não há relação entre apoio a Leite no Legislativo e campanha eleitoral de 2024.

"Não tem nada a ver. A bancada está compromissada em fazer campanha pelo Boulos. O partido fez um acordo com o Boulos, isso já está definido, não vai mudar, e os vereadores têm obrigação de se engajar. Eu vou pedir votos para ele, e sei que os demais membros da bancada também o farão", diz Moura.