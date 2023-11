São Paulo

Em carta, as centrais sindicais criticam a decisão do governo Lula (PT) de vetar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. O texto é assinado pelos presidentes das centrais CSB, Força Sindical e UGT, mas não pela CUT, próxima do partido do presidente da República.

Durante o governo Jair Bolsonaro (PL), em 2021, a CUT assinou uma carta com as demais centrais em que defendia a extensão da desoneração. Desde o início da gestão de Lula, no entanto, tem argumentado que não há métrica para definir se a medida tem de fato gerado benefícios para os trabalhadores, como aumento de empregos.

Lula durante reunião de coordenação para a presidência brasileira do G20, no Palácio do Planalto

Na carta, as centrais dizem que a decisão do governo petista se deu sem debate com o movimento sindical.

"O veto coloca milhões de empregos em risco, estimula a precarização no mercado de trabalho e levará ao fim do ciclo, conduzido pelo Ministério do Trabalho, de redução do desemprego. O resultado será perda de arrecadação, insegurança e empregos de menor qualidade", diz o texto.

"Desonerar a folha de pagamento é uma questão de sensibilidade social. A equipe econômica comete um equívoco ao jogar o ajuste fiscal no setor produtivo e no emprego formal, pois a conta será absorvida pelos trabalhadores seja com o desemprego ou com a informalidade", completa.

A decisão pelo veto representou uma vitória do ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Na conclusão do texto, as centrais dizem esperar que o Congresso restabeleça a desoneração "para um ambiente de geração de emprego para os trabalhadores brasileiros neste fim de ano."