São Paulo

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) pediu uma reunião com a cúpula do diretório municipal do PSDB para debater a eleição para a Prefeitura de São Paulo de 2024, da qual ela participará como candidata. Ela deve se encontrar com Orlando Faria, presidente tucano na capital, na quinta-feira (23).

A parlamentar já vinha conversando sobre o tema com o comando nacional do PSDB, mas na direção municipal da sigla não conseguia espaço, pois então presidente municipal do partido, Fernando Alfredo, já havia decidido apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-22.set.2023/Folhapress

Alfredo foi afastado da presidência do diretório municipal no começo de outubro, e desde então o PSDB passou a debater novas possibilidades para 2024.

A bancada de vereadores segue ao lado de Nunes, mas Eduardo Leite, presidente do partido, defende uma candidatura própria. No partido, dirigentes se queixam de não serem recebidos pela gestão Nunes.

"Sobre 2024, Eduardo Leite deseja prioritariamente uma candidatura própria, mas todas as possibilidades estão na mesa. Vamos sempre dialogar com quem valoriza a história e o legado do PSDB", diz Faria ao Painel.

Em seu movimento eleitoral mais recente, Tabata convidou o apresentador José Luiz Datena para se filiar ao PSB. Caso ela não feche alianças na composição de sua chapa, como pode tentar fazer com o PSDB, Datena poderá ser o seu vice.