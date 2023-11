São Paulo

Atualmente no PDT, o apresentador José Luiz Datena deve se filiar ao PSB. O convite foi feito pela deputada federal Tabata Amaral (SP), de quem ele poderá ser vice na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024.

Como mostrou o Painel, o projeto do PDT de lançar Datena na disputa municipal em 2024 esfriou nos últimos meses, e o partido abriu conversas para apoiar Guilherme Boulos (PSOL). Na semana passada, Datena disse à coluna que a tendência era a de não ser cabeça de chapa, mas vice.

O apresentador de TV José Luiz Datena - Instagram/datenareal

No começo de outubro, Tabata e Datena se reuniram para discutir a possibilidade de lançá-lo como vice na chapa municipal, como mostrou reportagem do colunista Leonardo Sakamoto, do UOL.

O lançamento de uma chapa pura do PSB, com Tabata e Datena, tem boas chances de se confirmar, já que cresce a possibilidade de que o partido não consiga o apoio de outras siglas na disputa. Uma das esperanças era o PDT, que hoje conversa com Boulos.

Há ainda expectativa em relação ao PSDB, cuja bancada de vereadores defende apoio ao atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

Datena já foi filiado a DEM, PT, PP, PRP, PSL, PSD, PSC e PDT.