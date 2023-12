Brasília

Em um de seus últimos eventos à frente do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino deve assinar uma portaria que define os critérios para elaboração da lista de procurados do Sistema Único de Segurança Pública e um acordo com o governo da Bahia para doação de 200 câmeras corporais para uso policial.

Ofíciais da polícia Militar demonstram para a Folha o uso das câmeras corporais utilizadas pela corporação - Bruno Santos/ Folhapress

Os anúncios serão feitos durante a cerimônia de entrega de 500 viaturas para atuação no Plano de Ação na Segurança e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. No evento, Dino fará um balanço de sua gestão.

Para elaborar a lista de procurados, o governo deve pedir que cada estado indique nomes que estejam enquadrados em uma determinada matriz de risco, como aqueles contra os quais haja mandado de busca em mais de um estado.

Haverá uma pontuação para definir se a pessoa deve figurar na lista dos procurados do Ministério da Justiça —o objetivo é elaborar uma lista mais robusta. A portaria vai definir a metodologia para inclusão e retirada de nomes na lista.

Já o acordo de cooperação técnica será assinado entre o Ministério da Justiça e o governo da Bahia e envolve câmeras doadas por uma empresa via embaixada americana.

"A Bahia será uma experiência pioneira a ser patrocinada com a doação", diz o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. Segundo ele, o estado pode se tornar uma vitrine pelo elevado número de mortes por policiais —apenas em setembro foram 50 mortes em operações policiais.