O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu uma baixa na sua equipe de advogados neste final de ano.

Plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante julgamento de processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro - Antonio Augusto/Secom/TSE

Ademar Costa, um dos principais responsáveis pela defesa técnica nos processos que ele enfrenta na Justiça Eleitoral, deixou o escritório do ex-ministro do TSE Tarcísio Vieira, contratado pelo PL.

Bolsonaro enfrentou ao todo 16 processos no TSE por abuso de poder durante a campanha eleitoral do ano passado, dos quais 6 já foram julgados. Em três ele foi condenado, o que o deixou inelegível por oito anos, ou até 2030.

As condutas punidas foram a realização de uma reunião com embaixadores estrangeiros no ano passado, quando atacou as urnas eletrônicas, e o uso da máquina nas comemorações do Bicentenário da Independência, em setembro.

Costa era um dos responsáveis por formular os argumentos de defesa de Bolsonaro nos casos.