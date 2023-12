O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu duas listas tríplices para vagas de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

Fachada do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - Ascom-TRF1

Uma delas tem os advogados Flávio Jardim, apoiado por Gilmar Mendes e sócio do escritório Sérgio Bermudes, e Diogo Condurú, paraense respaldado pelo governador Helder Barbalho (KDB) e pelo PT do estado. Corre por fora a advogada Liz Vecchi, de Goiás, apoiada por atuais desembargadores do TRF1.

Na segunda lista, um dos favoritos é Eduardo Martins, filho do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem apoio também do presidente da Câmara, Arthur Lira.

Também estão no páreo Vicente Viana, apoiado pelo líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR), e Rebeca Moreno, de Rondônia.

O presidente não deu sinais ainda de quando vai escolher os nomes. Não é a única pendência na área neste fim de ano. Ele precisa definir ainda o nome do novo ministro da Justiça, que substituirá Flávio Dino.