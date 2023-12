Quatro dos sete ex-presidentes do PT vivos declararam apoio à indicação do advogado Marco Aurélio Carvalho para o Ministério da Justiça. O mais recente foi Ricardo Berzoini, que comandou a legenda entre 2006 e 2010, com um breve intervalo.

O advogado Marco Aurélio Carvalho, defendido por petistas para o Ministério da Justiça - Mathilde Missioneiro/Folhapress

"Fui informado que o excelente jurista Marco Aurélio Carvalho pode ser o sucessor [de Flávio Dino]. Se isso acontecer, a defesa da Justiça e da Segurança Pública do país estará em boas mãos", escreveu na rede social X, nesta segunda-feira (18).

A declaração reforça o movimento de grande parte do PT de referendar o nome do advogado, coordenador do grupo Prerrogativas, para o cargo.

Antes dele, também já haviam se manifestado em defesa de Carvalho os ex-presidentes petistas José Dirceu, José Genoino e Rui Falcão. Não se posicionaram ainda entre Olívio Dutra, Tarso Genro e o próprio presidente Lula, que é quem fará a indicação para a pasta.

Desde sua fundação, o PT foi presidido por 11 pessoas. Três morreram (Luiz Gushiken, Marco Aurélio Garcia e José Eduardo Dutra). A atual presidente é Gleisi Hoffmann, que ainda não se manifestou sobre o tema.