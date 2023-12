Brasília

O governo Lula (PT) encaminhou nesta quinta-feira (28) à embaixada da Suíça o relógio trazido ao Brasil por dom João 6º, em 1808, que estava exposto no Palácio do Planalto e foi danificado durante as manifestações golpistas que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro.

Segundo fonte do Palácio do Planalto, a peça será remetida a Suíça para restauração graças a uma cooperação firmada entre os dois países. O tempo para a celebração do acordo é atribuído a trâmites burocráticos.

O trabalho de restauração ficará a cargo dos artesãos da Audemars Piguet & Cie.

Único exemplar da peça no mundo, o objeto foi quebrado no dia em que as sedes dos três Poderes foram invadidas e vandalizadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os ponteiros e números do relógio foram arrancados e uma estátua que enfeitava o topo da peça foi arrancada.