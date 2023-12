O Instituto Alana, de defesa do direito de crianças e adolescentes, manifestou preocupação com alterações propostas no Senado a um projeto de lei que trata de proteção desses menores em ambientes digitais, como redes sociais.

Plenário do Senado: instituto critica flexibilização em publicidade infantil - Pedro Ladeira/Folhapress

O relator do texto na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), senador Jorge Kajuru (PSB-GO), sugeriu alterações ao projeto do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) que abrem margem para publicidade infantil, prática considerada abusiva por resolução do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Em uma das mudanças, ele suprimiu um artigo que coibia direcionamento de publicidade infantil e comunicação mercadológica. Kajuru também incluiu "crianças" em dispositivo que regulamentava apenas a publicidade a adolescentes.

Na avaliação do instituto, o senador está flexibilizando a possibilidade de se direcionar publicidade para crianças. "Esse aqui é o risco agora que está mais iminente e que seria uma tragédia do ponto de vista de conquistas de garantia de direitos de crianças no Brasil", afirma Maria Mello, coordenadora do Criança e Consumo do instituto.