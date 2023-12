Brasília e São Paulo

Em conversa com aliados na sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse considerar fundamental que Marta Suplicy seja a vice de Guilherme Boulos (PSOL) na campanha pela Prefeitura de São Paulo em 2024.

Ele fez o comentário a Luiz Marinho, ministro do Trabalho, Jilmar Tatto, deputado federal, e Emídio de Souza, deputado estadual, em conversa reservada durante a Conferência Eleitoral do PT, em Brasília.

Presidente Lula durante conferência eleitoral do PT em Brasília - Lucio Tavora-9.dez.2023/Xinhua

O argumento do presidente é o de que Marta construiu marcas fortes como prefeita de São Paulo (2001-2004), como o Bilhete Único, os CEUs (Centro Educacionais Unificados) e os corredores de ônibus, e que, dessa forma, ela ajudaria a compensar uma possível fragilidade da candidatura de Boulos, a inexperiência administrativa.

A tentativa de fazer com que Marta retorne ao PT e seja vice de Boulos é uma iniciativa do próprio Lula, que tem manifestado especial preocupação com a disputa eleitoral na capital paulista em 2024, como uma espécie de preâmbulo para as eleições presidenciais de 2026.

A própria decisão de não lançar uma candidatura própria do PT em 2024 e apoiar Boulos originou-se em acordo costurado por Lula em 2022, sem consulta às instâncias partidárias da capital, segundo o qual o psolista abandonaria sua candidatura para o Governo de São Paulo para apoiar Fernando Haddad na disputa com Tarcísio de Freitas.

Marta atualmente é secretária de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tem dito não acreditar que ela deixará sua gestão para apoiar Boulos.

Dentro do PT, ainda há ressalvas em relação a um eventual retorno da ex-prefeita ao partido. Petistas lembram do episódio em que Marta entregou flores para Janaina Paschoal (PL), atualmente ex-deputada e uma das articuladoras do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff —processo que, inclusive, foi apoiado pela própria então senadora.