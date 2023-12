Brasília

O Ministério das Cidades irá investir na renovação da frota de transporte público coletivo a partir de 2024. Com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), entrarão em circulação no próximo ano 2.927 novos ônibus elétricos no país —atualmente, são 444 em operação.

Segundo a pasta, o Chile hoje tem a maior frota de ônibus urbano elétrico na América Latina, com 2.043 desses veículos em operação.

"Caminhamos para melhorar a qualidade dos veículos do transporte público, contribuindo para a redução de CO2 e para a melhoria da qualidade do ar", diz o ministro Jader Filho.

Também com recursos do PAC a pasta irá colocar em circulação no próximo ano 2.685 ônibus a diesel, 406 ônibus a biodiesel, 127 ônibus a gás e 106 ônibus híbridos.

A ideia é que esse número possa aumentar, uma vez que o ministério está buscando outras formas de financiamento para a iniciativa.