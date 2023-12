O Congresso cortou recurso de programas de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, acolhimento humanitário de migrantes em situação de vulnerabilidade e concessão de bolsas de estudo no ensino superior para recompor parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Orçamento de 2024.

Congresso cortou ações sociais para recompor parte dos recursos retirados do PAC - Jonas Pereira/Agência Senado

O programa de investimentos do governo federal viu os recursos minguarem em cerca de R$ 6 bilhões para turbinar emendas parlamentares.

O valor da redução seria maior, mas, para minimizar os cortes, parlamentares acordaram antes da votação final uma diminuição em várias ações, entre elas muitos programas sociais.

Só o Ministério dos Direitos Humanos perdeu 9% de seu orçamento, ou R$ 30,5 milhões. A tesourada atingiu, por exemplo, a promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes (R$ 3,9 milhões), de pessoas com deficiência (R$ 591 mil), idosos (R$ 514 mil) e LGBTQIA+ (R$ 456 mil).

Em outras pastas, a concessão de bolsas de estudo no ensino superior sofreu redução de R$ 40,3 milhões. Já o acolhimento humanitário e interiorização de migrantes em situação de vulnerabilidade teve diminuição de R$ 15,9 milhões.