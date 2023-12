O movimento Prepara Amapá será lançado na terça-feira (5) em seminário na Assembleia do estado. Tem como mote a pressão pela exploração de petróleo na Margem Equatorial e a discussão sobre os benefícios que pode trazer. O tema ainda está sob análise do Ibama.

Autoridades do governo, Legislativo e Judiciário locais participarão, bem como representantes de Petrobras, ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Sebrae e Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

A exploração na margem equatorial é alvo de disputa entre as áreas ambiental e energética do governo. A bacia da Foz do Amazonas é considerada pelo setor de petróleo parte da solução para renovar as reservas brasileiras com o início do declínio da produção do pré-sal na próxima década.