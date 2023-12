O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, homenageará neste sábado (9) com a Medalha do Mérito Desportivo Militar os atletas militares da delegação brasileira que participaram dos Jogos Panamericanos de Santiago, no Chile.

Cerimônia de encerramento dos Jogos Panamericanos de Santiago, no Chile - Javier Torres/AFP

O Brasil conquistou o recorde de 205 medalhas, das quais 99 foram de atletas militares, ou 48% do total. A solenidade ocorrerá no Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx).

Parte dos atletas conquistou vaga para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris, no ano que vem.

Dos 172 atletas brasileiros com índice olímpico, 34 são da Marinha, Exército ou Aeronáutica.

O Ministério da Defesa ampliou os investimentos no Programa Atletas de Alto Rendimento (Paar), passando de R$ 2,7 milhões em 2022 para R$ 2,9 milhões neste ano, crescimento de 7%.

Atualmente, 542 atletas fazem parte do Paar, programa desenvolvido pelos Ministérios da Defesa e do Esporte, e recebem incentivos como bolsa, assistência médica e odontológica, além de treinar nas instalações esportivas das Forças Armadas.