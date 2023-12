São Paulo

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto cobrou do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que manifeste com clareza que deseja o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua campanha para reeleição em 2024.

Na terça-feira (12), Bolsonaro sinalizou apoio ao deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), contrariando tendência da cúpula do PL de apoiar o atual prefeito.

Nunes tem adotado estratégia de manter distância segura de Bolsonaro, oscilando entre manifestações de afinidade e afastamento, com o objetivo de conquistar a simpatia de bolsonaristas sem carregar a rejeição associada ao ex-presidente.

"Bolsonaro agora está implicando com o Nunes, porque o Nunes rateia quando perguntam do apoio do Bolsonaro. Isso é uma bobagem. Ele tem que ser firme nisso, porque para se eleger ele precisa de todos os votos do Bolsonaro. Bolsonaro teve voto na capital. Perdeu [para Lula, em 2022], mas teve bastante voto", afirmou Valdemar em entrevista nesta sexta-feira (15) ao jornalista Darwin Valente, de O Diário de Mogi.

O dirigente ainda disse que Salles "não dá paz" para Bolsonaro, "não sai do escritório dele", e que por isso o ex-presidente tem indicado apoio a ele. Valdemar publicou em suas redes sociais uma reprodução dessa frase, mas apagou pouco depois.

Na entrevista, Valdemar fez avaliação de que Nunes tem chances de ganhar a eleição, diferentemente de Salles. Segundo ele, a capital tem eleitorado com tendência à esquerda, então um candidato de centro-direita como o atual prefeito teria chances de vencer Guilherme Boulos (PSOL), o que não aconteceria com um representante da extrema direita como Salles.

"Não podemos ser responsáveis por eleger Boulos prefeito de São Paulo. Ele está se fingindo de bonzinho. Esquece", disse. "Essa gente do PSOL não tem conserto. É gente ruim. Você pega o cara mais extrema esquerda do PT e ele não quer ser PSOL. Você vê meia dúzia de candidatos do PSOL e você vê o Carnaval que fazem no país".

Valdemar também disse ter recebido telefonema na quarta-feira (13) do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para tratar do tema. O ex-ministro defende apoio ao atual prefeito.