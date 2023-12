Brasília

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), encaminhou a dirigentes do PL o vídeo em que pede apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua reeleição, em tentativa de assegurar aliança com o partido a seu nome na disputa eleitoral de 2024.

O vídeo foi postado em uma rede social no final da noite de terça-feira (19) e enviado aos dirigentes por volta de 0h30 desta quarta (20).

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ex-presidente Jair Bolsonaro em evento no batalhao da Rota em SP - Zanone Fraissat/ Folhapress

A postagem ocorre após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, cobrar Nunes que fizesse um gesto de apoio explícito ao ex-presidente, diante de uma postura considerada vacilante do prefeito em se associar a Bolsonaro.

No vídeo postado, Nunes diz já ter conversado com Bolsonaro. "Agora é no tempo dele. É natural que vá escolher o melhor tempo, adequado que ele entender para poder declarar", afirma.

"Eu quero, é importante que tenha o apoio do presidente Bolsonaro, é fundamental o apoio do presidente Bolsonaro e tenho certeza de que ele tem consciência da responsabilidade dele, porque nós estamos falando aqui em São Paulo de combater o que tem de pior na extrema esquerda", afirmou.