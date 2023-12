As cúpulas de PT e PSOL tiveram nesta terça-feira (12) uma primeira reunião sobre as eleições municipais de 2024, em que devem estar unidas em cidades importantes como São Paulo e Belém, mas separadas em outras, como Rio de Janeiro.

A partir da esq., Juliano Medeiros (PSOL), Humberto Costa (PT), Gleisi Hoffmann (PT), Paula Coradi (PSOL) e Talíria Petrone (PSOL) - Divulgação

"Foi uma conversa inicial, para discutirmos o cenário eleitoral do ano que vem", disse a presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, que recentemente assumiu o comando da sigla. Pelo lado psolista também estiveram no encontro o ex-presidente Juliano Medeiros e a deputada federal Talíria Petrone (RJ).

Pelo lado petista participaram a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann, e o senador Humberto Costa (PE), que coordena o Grupo de Trabalho Eleitoral do partido.

Um dos temas, segundo Coradi, foi a eleição em São Paulo, em que o PT deve indicar o vice de Guilherme Boulos (PSOL).

"Seria muito importante que fosse uma mulher, mas a indicação é uma prerrogativa deles, aceitaremos quem decidirem", afirmou. Mesmo que seja, segundo ela, a ex-prefeita Marta Suplicy, hoje secretária na gestão Ricardo Nunes (MDB).

Sobre Belém, a ideia é repetir a chapa encabeçada por Edmilson Rodrigues, com um vice do PT. "Teremos um enfrentamento duro com a direita lá", diz a presidente do PSOL.

Já no Rio, o PSOL deve lançar o deputado federal Tarcísio Motta, enquanto o PT tende a apoiar a reeleição de Eduardo Paes (PSD).

Os partidos devem voltar a se reunir em janeiro para atualizar os cenários.