O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou Ana Paula Patiño para vaga de desembargadora destinada à advocacia no Tribunal de Justiça do Estado. Ela fez parte da lista tríplice definida pelo Órgão Especial a partir de indicação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas - Fernando Nascimento/Governo do Estado de São Paulo

Em maio, o governador já havia nomeado outra mulher, a promotora Marcia Monassi, para vaga de indicação do Ministério Público.

Um aliado do governador afirma que com as duas indicações femininas para as vagas abertas neste ano, Tarcísio se diferencia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O petista nomeou dois homens para o STF: Cristiano Zanin e Flávio Dino (este, no lugar de uma mulher, Rosa Weber).