Sob a coordenação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o B20, que reúne o setor privado e governos do G20, vai debater como promover um comércio internacional aberto e criar um ambiente propício aos investimentos entre os países.

A ideia é que esses assuntos sejam debatidos ao longo do ano e que, ao final de 2024, as recomendações sejam alinhadas na plenária geral do B20 e levadas à cúpula dos chefes de Estado do G20.

O lançamento dos trabalhos do grupo será na segunda (29), no Rio de Janeiro, e contará com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin.