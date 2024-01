Sete entidades da sociedade civil organizarão no final de fevereiro um evento paralelo à reunião de ministros da Fazenda do G20, em São Paulo, para discutir o financiamento da agenda climática.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com representantes de entidades na COP28, em Dubai - Reprodução

O evento é promovido pelos Instituto Aya, Arapyaú, Clima e Sociedade, Igarapé e Itaúsa, além da Open Society e da rede Uma Concertação Pela Amazônia.

São esperados entre 500 e 1.000 participantes nos dias 26 e 27 de fevereiro para debater temas como segurança alimentar, bioeconomia, finanças sustentáveis.

A ideia é que alguns participantes do evento oficial do G20, que ocorrerá em 28 e 29 de fevereiro no prédio da Bienal, também estejam presentes no fórum paralelo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é esperado.

As entidades querem influenciar ministros a se debruçarem sobre o tema da agenda verde e do financiamento à transição ecológica

O Brasil é o presidente do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo, neste ano, e será anfitrião de diversos eventos.

"Pretendemos manter estas sete organizações juntas. A meta é que os eventos paralelos se repitam em outros encontros do G20 e cresçam de uma maneira participativa e independente", diz Patricia Ellen, sócia do Instituto Aya.