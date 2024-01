São Paulo

A Secretaria de Cultura da gestão Ricardo Nunes (MDB) nomeou Guilherme Rufino como coordenador de Fomento e Formação Cultural na terça-feira (2). Em 2022, Rufino foi um dos alvos da operação Fiat Lux, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que investiga a clonagem de 3.300 veículos do Exército.

Nesta quinta-feira (4), o Painel perguntou à Prefeitura de São Paulo a respeito da experiência de Rufino no setor cultural para ocupar o cargo e se a gestão municipal sabia da investigação sobre o novo coordenador.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes - Rovena Rosa/Agência Brasil

Em resposta, a prefeitura disse que toda nomeação é analisada pelo Comap (Conselho Municipal de Administração Pública), que não identificou impedimento no processo citado. "Porém, ao tomar conhecimento das informações, a administração irá tornar a nomeação sem efeito", concluiu.

Rufino foi alvo de um mandado de prisão da operação Fiat Lux em fevereiro de 2022. Segundo as investigações, os supostos envolvidos clonavam chassis de veículos do Exército para obter documentos legítimos e legalizar veículos roubados.

Reportagem de agosto de 2023 do site Metrópoles mostrou que, no caso dele, a Polícia Federal suspeita da clonagem de chassis de 24 veículos do Exército. Dezoito caminhões e seis Land Rovers foram registrados com um endereço atribuído a uma empresa de Rufino no interior do Pará.

No local, porém, a PF teria encontrado somente um terreno abandonado. Para os investigadores, as Land Rovers com chassis clonados de veículos do Exército não existem e foram inventadas no papel para dar garantia em financiamentos.

Ainda segundo a reportagem, relatórios da PF mostraram que Rufino movimentou, em um ano, 16 vezes a renda declarada à Receita Federal.

Ele é filho do empresário Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, considerada uma das maiores empresas da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos.