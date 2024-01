São Paulo

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, estuda a concessão de empréstimos subsidiados como uma forma de aliviar o impacto das mudanças que pretende encaminhar no saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), especialmente nas categorias que recebem salários mais baixos. Ele compartilhou a ideia em encontro com líderes sindicais.

Marinho quer avançar na extinção ou ao menos na redução do saque-aniversário em 2024. Ricardo Patah, presidente da UGT e um dos presentes na reunião, diz que aprova a ideia, pois atinge o saque-aniversário e oferece uma alternativa aos que recorrem a ele para pagar dívidas de curto prazo.

Na visão do ministro e também dos sindicalistas, o saque-aniversário se opõe à função social do FGTS de proteger financeiramente o trabalhador demitido ou em dificuldades e de financiar obras de infraestrutura.